Beşiktaş'tan Rizespor maçı öncesi olay pankart!

- Beşiktaş taraftarları, Rizespor maçı öncesi açtıkları pankartla hakem kararlarını eleştirdi.
- "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten’ler kazanacak" ifadesinin yer aldığı koreografi sonrası, taraftarlar TFF aleyhine tezahürat yaptı.
- Beşiktaş Kulübü, devre arası yaptığı "Tiyatro devam ediyor!" paylaşımıyla tepkiye katıldı.
Süper Lig’in 17’nci haftasında Beşiktaş sahasında Rizespor’u konuk etti.
Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kale arkası tribünde bir koreografi açtı.
BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE TEPKİ
Koreografi de siyah-beyazlı ekibin efsanevi ismi Hakkı Yeten’in resmi yer alırken; "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten’ler kazanacak" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan koreografi açıldığı sırada, siyah-beyazlı taraftaralar Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi aleyhine bir süre tezahüratlarda bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş Kulübü'nün resmi hesabından Rizespor maçının devre arasında paylaşım yapıldı.
Orta hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçın 31. dakikasında Beşiktaş penaltı bekledi. Cihan Aydın, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile konuştu ancak inceleme tavsiyesi gelmedi.
Siyah-beyazlı kulüpten devre arası yapılan paylaşımda "Tiyatro devam ediyor!" denildi.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.