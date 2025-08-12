Beşiktaş'tan Serdar Topraktepe'ye yeni görev

2021 yılından bu yana Beşiktaş Kulübü'nde birçok alanda çalışan Serdar Topraktepe'nin yeni görevi resmen belli oldu.

Son olarak siyah-beyazlı takımda Ole Gunnar Solskjaer'in yardımcılığını üstlenen 48 yaşındaki çalıştırıcı, Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu oldu.

"YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir.



Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

3 KEZ GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Beşiktaş'ta tam 3 kez geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Topraktepe, başarılı bir performans ortaya koymuştu.

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında 3 maça çıkan Topraktepe, 2.00 puan ortalaması tutturdu.

Fernando Santos'un vedasının ardından takımın başında 9 müsabakaya çıkan Serdar Topraktepe, 1.67 puan ortalaması yakaladı ve bu süreçte Türkiye Kupası kazandı.

Giovanni van Bronckhorst sonrasında bir kez daha teknik direktörlük yapan başarılı isim 9 maç sonunda 1.44 puan ortalaması tutturdu.