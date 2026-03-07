Beşiktaş'tan Victor Osimhen için kırmızı kart beklentisi

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde dev derbide karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında tartışmalı bir an yaşandı.

KIRMIZI KART İTİRAZI

Osimhen, Beşiktaş ile oynanan derbinin 6. dakikasında sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 55. dakikasında ise Agbadou ile Osimhen arasındaki mücadele sonrası hakem Ozan Ergün, Beşiktaş lehine faul verdi.

Osimhen, daha sonra topu aldı ve kaleye gitti.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, Osimhen'e ikinci sarı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Ozan Ergün, pozisyonda Osimhen için ikinci sarı kartına başvurmadı.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, itirazları sonrası sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ın resmi hesabından tepki paylaşımı geldi.

Siyah-beyazlılar, şu ifadeleri kullandı:

Osimhen Agbadou'ya faul yapıyor, hakemin düdüğüne rağmen topu sürmeye devam edip kaleye vuruyor!



Nedense sarı kartı olan bu futbolcuya ikinci sarı kart çıkmıyor!