Bir dönem gol kralı olmuştu: Mbaye Diagne Türkiye geri dönebilir

Dia Saba ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan 1. Lig ekibi Amedspor, Süper Lig'de 30 golle gol kralı olan Mbaye Diagne'yi transfer etmek adına görüşmelere başladı.

Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 11:10
Yaptığı transferlerle ses getiren 1. Lig ekibi Amedspor, bu kez de Süper Lig'in eski gol kralı göz koydu.

Amedspor, bir dönem Süper Lig'de attığı 30 golle gol kralı olan Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI 

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den ayrılan Senegalli oyuncunun yüksek bir rakam istediği, anlaşma sağlanırsa transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

Geride bıraktığımız günlerde Dia Saba'yı, daha öncesinde de Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Amedspor'un Diagne'yi de transfer etmesinin ardından golcüye görkemli bir transfer karşılaşması yapmak istediği öğrenildi.

ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI 

Juventus, Club Brugge ve West Bromwich gibi Avrupa kulüplerinde forma giyen Diagne, Türkiye'de de Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'daki performansıyla hatırlanıyor.

Sarı-kırmızılı formayla 23 maçta 4 gol, 2 asist üreten Senegalli yıldız, geride kalan sezonda ise takımına 22 maçta 14 gol, 5 asistlik katkı sundu.

