Bir dönemin yıldızlarındı: Sinan Gümüş, 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Türk futbolunda bir dönem en üst noktalarda görmeye alıştığımız isimler zaman zaman ortadan kaybolabiliyor.

İşte onlardan biri de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş...

Stuttgart 2'den bedelsiz geldiği Galatasaray'da Sinan Gümüş 3 kez lig, 3 kez türkiye Kupası ve 2 kez Türkiye Süper Kupası sevinçlerini yaşadı.

ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI, ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

2018/2019 sezonunun ara transfer döneminde Genoa'nın yolunu tutan Gümüş, 2019/2020 sezonunda ise Antalyaspor'a kiralanmıştı.

Deneyimli futbolcu 2021/2022 sezonunun ara transfer döneminden sonra ise Fenerbahçe forması giymeye başladı.

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Gümüş, ardından sırasıyla Antalyaspor ve Eyüpspor'a transfer oldu.

DÜŞÜŞE GEÇTİ: HİÇBİR TAKIM TRANSFER ETMEK İSTEMEDİ

Transfer döneminde menajeri aracılığıyla çeşitli girişimlerde bulunmasına rağmen herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Sinan Gümüş, transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte kulüpsüz kaldı.

31 yaşındaki futbolcunun, yeni transfer döneminin açılmasını beklediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.

Öte yandan serbest futbolcu statüsünde bulunan Sinan Gümüş, kariyerinde 240 maç oynadı 46 gol attı ve 24 asist yaptı.