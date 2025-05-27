Bobo'nun Beşiktaş ziyaretinin perde arkası: Brezilya'dan forvet önerdi

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde İstanbul'a gelen eski golcüsü Bobo, siyah-beyazlı kulübe sürpriz bir ziyarette bulunmuştu.

Ziyaretin perde arkasında yatan bir gelişme ortaya çıktı.

ZİYARETE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Buna göre ziyaret sırasında Bobo'nun, kulüp yönetimine önemli bir isim önerdiği öğrenildi.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra menajerlik yapmaya başlayan Bobo, ülkesi Brezilya'da forma giyen başarılı bir forveti Beşiktaş'a tavsiye etti.

MENAJERLİĞE BAŞLADI: BEŞİKTAŞ'A FORVET ÖNERDİ

Bobo'nun önerdiği isim, Flamengo'nun 27 yaşındaki yıldızı Pedro oldu.

Brezilya ekibinde yıldız oyuncu, 270 resmi maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 140 kez rakip fileleri havalandıran yıldız forvet, ayrıca 34 asistle de takımına katkı sağladı.