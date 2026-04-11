Bodrum FK - Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı

1. Lig'in 35. haftasında Bodrum FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ancak son 2 maçında 4 puan bırakan Bodrum FK, 62 puanla 5. sırada yer aldı.

Son 9 maçında yenilmeyen ve bu serideki 5. beraberliğini alan Bandırmaspor ise 53 puana yükseldi ancak ilk 7'den düştü.

Bodrumspor, gelecek hafta lider Erzurumspor'u konuk edecek. Bandırmaspor ise ikinci sıradaki Amed Sportif'i ağırlayacak.