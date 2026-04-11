Ederson: Hakaret olmadığı sürece eleştiri olabilir

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u Kante, Nene ve Talisca’nın (2) attığı gollerle 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 66’ya yükseltti.

Ev sahibi Kayserispor ise kötü gidişatını sürdürerek ligdeki 14’üncü mağlubiyetini aldı ve 23 puanla düşme hattındaki yerini korudu.

"HATA LÜKSÜMÜZ YOK"

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı kaleci, "Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli. Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim." dedi.

"ELEŞTİRİLER NORMALDİR"

Ederson, eleştirilere yönelik, "Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Hakaret olmadığı sürece eleştiri olabilir." dedi.