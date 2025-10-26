Bodrum FK, Iğdır FK karşısında iki golle güldü

- Bodrum FK, Iğdır FK'yı 2-0 yenerek 1. Lig'in 11. haftasında galibiyet kazandı.
- Goller Pedro Brazao ve Ali Habeşoğlu'ndan geldi.
- Bodrum FK, liderliği 24 puanla sürdürürken, Iğdır FK 18 puanda kaldı.
1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Bodrum FK oldu.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Pedro Brazao ve 79. dakikada Ali Habeşoğlu kaydetti.
BODRUM FK, LİDER KAPATTI
Bu galibiyetin ardından puanını 24'e yükselten Bodrum FK haftayı lider kapattı. Iğdır FK 18 puanla haftayı noktaladı.
Gelecek hafta Bodrum FK, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.