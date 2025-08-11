Bodrum FK ile Pendikspor berabere kaldı

1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, Pendikspor'u konuk etti.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bodrum'un golünü 36. dakikada Ali Habeşoğlu atarken Pendik'in sayısını 44. dakikada Wilks kaydetti.
Bu sonuçla taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Pendikspor, ligdeki bir sonraki maçında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Bodrum FK ise Sivasspor deplasmanına gidecek.
BODRUM FK: 1 - PENDİKSPOR: 1
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Onur Gülter
Bodrum FK: Sousa, Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 79 Celal Dumanlı), Brazao (Dk. 87 Ege Bilsel), Dimitrov (Dk. 67 Seferi), Ali Habeşoğlu, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 67 Musah Muhammed)
Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kitsiou (Dk. 87 Berkay Sülüngöz), Sequeira, Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Dk. 78 Hüseyin Maldar), Denic (Dk. 59 Thuram), Harris (Dk. 87 Görkem Bitin), Wilks, Ahmet Karademir (Dk. 59 Bekir Karadeniz)
Goller: Dk. 36 Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Dk. 44 Wilks (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Cenk Şen, Dk. 35 Brazao (Bodrum FK), Dk. 38 Emre Koyuncu, Dk. 63 Kitsiou, Dk. 70 Mesut Özdemir (Pendikspor)