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Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor ile Jose Morais'in çalıştırdığı Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonuçla beraber Bodrum FK, küme düşen son takım oldu.

KAZANAN ÇIKMADI

Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.

KÜME DÜŞEN SON TAKIM BODRUM

Bu beraberlik sonrası Bodrum FK 37 puanla, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen dördüncü takım oldu.

Kayserispor 45 puanla haftayı kapattı.

SON HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

BODRUM'UN SÜPER LİG SERÜVENİ

Bodrum FK'nin Süper Lig serüveni bir sezon sürdü.

Geçen sezon 1. Lig'i dördüncü sırada bitiren Ege ekibi, play-off turunda Boluspor, Çorum FK ve Sakaryaspor'u geçerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.

Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Bodrum FK; İsmet Taşdemir ile başladığı sezona Volkan Demirel ile devam etti.

Demirel'in ayrılığı sonrası göreve gelen Jose Morais üst üste alınan iyi sonuçlarla takımı kümede kalma yarışının içinde tuttu.

Morais yönetiminde bir dönem 4 galibiyet ve 2 beraberlik olmak üzere 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Bodrum FK son haftalarda üst üste gelen kötü sonuçların ardından lige tutunamadı.

Ege ekibi gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.