Bodrum FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele, beIN Sports 4'ten yayınlanacak.

Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Mohammed, Fredy, Bardhi, Okita, Puşçaş

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Okay, Serdar, Arif, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Draguş

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Emre Çalışkan
Editor