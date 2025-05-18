Bodrum FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele, beIN Sports 4'ten yayınlanacak.
Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Mohammed, Fredy, Bardhi, Okita, Puşçaş
Trabzonspor: Taha, Malheiro, Okay, Serdar, Arif, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Draguş
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış