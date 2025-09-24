Bodrum FK, Vanspor FK'yı iki golle geçti

1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 60. dakikalarda Taulant Seferi attı. Her iki golün de asistini Fredy yaptı.

BODRUM, İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Bu sonucun ardından Bodrum, puanını 14'e çıkardı ve 2. sıraya yükseldi. Vanspor FK'nin ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 9 puanda kaldı.

Bodrum gelecek hafta Manisa FK'ya konuk olacak. Vanspor FK ise sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.