Kazımcan Karataş: Kupada hedefimiz şampiyonluk

Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Kazımcan Karataş, "3 puan aldığımız için mutluyuz. Kupada hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.