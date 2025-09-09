Bolu Atatürk Stadyumu’nda hummalı çalışma

Deprem yönetmeliği gerekçesiyle 16 Şubat’ta kapatılan Bolu Atatürk Stadyumu’nda, 206 gündür maç oynanmıyor.

1. Lig’in 5. haftasında cumartesi günü Boluspor ile Manisa FK arasında oynanması beklenen karşılaşma öncesi, statta hummalı bir çalışma yürütülüyor.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yaz aylarında yapılan düzenlemeler kapsamında futbolcular ve hakemler için soyunma odaları, doping test odası ve sağlık odası için prefabrikler, stat kenarına yerleştirildi. Yayın kuleleri ve protokol tribünü de stadın etrafına yerleştirildi.

Taraftarlar ise yalnızca kale arkası tribününde yer alabilecek.

Maraton ve kapalı tribünlerin kullanıma kapalı olacağı öğrenildi.

Yetkililer, Boluspor’un cumartesi günü Manisa FK ile oynayacağı mücadeleye kadar stadın hazır hale getirilebilmesi için yoğun mesai harcıyor.