Galatasaray, Spar Girona deplasmanında kazandı

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 82-68 yendi.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 00:02
Galatasaray, Spar Girona deplasmanında kazandı
  • Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Spar Girona'yı 82-68 yendi.
  • İkinci yarıda üstünlük sağlayan Galatasaray, 8. galibiyetini elde ederek liderliğe yükseldi.
  • Dorka Juhasz, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu üçüncü maçında İspanya temsilcisi Spar Girona ile karşı karşıya geldi.

Fontajau Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde geçen ev sahibi ekip, devre arasına da 40-35 üstün girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren sarı-kırmızılılar, üçüncü periyodunu 64-55 önde bitirdiği mücadeleyi 82-68 kazandı.

GALATASARAY LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Galatasaray'da Dorka Juhasz, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Chloe Bibby, 21 sayı kaydetti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 8. galibiyetini alarak liderliğe yerleşti. Spar Girona ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

