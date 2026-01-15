Galatasaray, Spar Girona deplasmanında kazandı

- Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Spar Girona'yı 82-68 yendi.
- İkinci yarıda üstünlük sağlayan Galatasaray, 8. galibiyetini elde ederek liderliğe yükseldi.
- Dorka Juhasz, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu üçüncü maçında İspanya temsilcisi Spar Girona ile karşı karşıya geldi.
Fontajau Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde geçen ev sahibi ekip, devre arasına da 40-35 üstün girdi.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren sarı-kırmızılılar, üçüncü periyodunu 64-55 önde bitirdiği mücadeleyi 82-68 kazandı.
GALATASARAY LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Galatasaray'da Dorka Juhasz, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Chloe Bibby, 21 sayı kaydetti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 8. galibiyetini alarak liderliğe yerleşti. Spar Girona ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.