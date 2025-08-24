Abone ol: Google News

Boluspor, Ankara Keçiörengücü'nü iki golle geçti

Boluspor, 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 21:16
1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde Boluspor ile Ankara Keçiörengücü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Müsabakayı Boluspor, 2-1'lik skorla kazandı.

BOLUSPOR GALİP GELDİ

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri; 41. dakikada Barış Alıcı ve 50. dakikada Dean Lico kaydetti.

Keçiörengücü'nün golü 19. dakikada Francis Ezeh'den geldi.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 4

Bu sonuçla berabere Boluspor, ligde puanını 4'e çıkardı. Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Boluspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü Çorum FK'yı ağırlayacak.

