Boluspor, Ankara Keçiörengücü'nü iki golle geçti

1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde Boluspor ile Ankara Keçiörengücü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.
Müsabakayı Boluspor, 2-1'lik skorla kazandı.
BOLUSPOR GALİP GELDİ
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri; 41. dakikada Barış Alıcı ve 50. dakikada Dean Lico kaydetti.
Keçiörengücü'nün golü 19. dakikada Francis Ezeh'den geldi.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 4
Bu sonuçla berabere Boluspor, ligde puanını 4'e çıkardı. Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Boluspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü Çorum FK'yı ağırlayacak.