Boluspor Kulübü'nün geçtiğimiz cuma günü yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mahmut Alan, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp binasında görevine başladı.

Kulüp tesislerine gelen Başkan Alan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Boluspor'un 17. kulüp başkanı olan Mahmut Alan, kongrenin ardından sezon öncesi yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

"BUNLARI ASLA GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

İlk etapta finansal anlamda kulübü kalkındıracaklarını ifade eden Boluspor Başkanı Mahmut Alan, şu şekilde konuştu:

Kongre bittiği andan itibaren hiç durmadık, hiç uyumadık. Yaklaşık 54-55 saatlik yoğun bir mesaiye başladık. Hemen İstanbul'a geçtik. Orada bazı görüşmeler yaptık; menajerlerle, futbolcularla ve hatta bazı kulüp başkanlarımızla. Sakaryaspor'un yeni başkanıyla da bir araya geldik. Federasyondan bazı isimlerle görüştük. Futbolcularla ilgili birkaç flaş isimle fikir alışverişinde bulunduk. Zaman zaman bu görüşmeler basına da yansıdı ama henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma yapılmadı. Şu an önceliğimiz, finansal anlamda kulübü ayağa kaldırmak. Kongrede biraz sert bir konuşma yaptım. O konuşmada söylediğim her sözün arkasındayım. Ancak kongre havası gereği biraz yüksek sesle ifade ettik. Şunu belirtmek isterim, bu camia çok büyük bir camia. Boluspor, gerçekten Bolu'nun her şeyi. Sıkça söylediğimiz gibi kravatlar gider, armalılar kalır. Önceki başkanlarımız da kulübe çok büyük değerler kattılar. Son başkanımız Savaş Abak ve yönetimi, play-off başarısı ve tesis yatırımlarıyla kulübe önemli katkılar sundular. Bunları asla görmezden gelemeyiz.