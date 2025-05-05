Boluspor Başkanı'ndan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı'na tepki

AA & Ensonhaber

1. Lig ekibi Boluspor'un kulüp Başkanı Savaş Abak, Kocaelispor ile oynadıkları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal'a tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda açıklamalarına yer verilen Abak, ligin 36'ncı haftasında deplasmanda 4-3 kazandıkları Kocaelispor maçına ilişkin yorum yapan Baysal'ın, kamuoyu nezdinde Boluspor'a yönelik "mesnetsiz, seviyesiz ve iftira niteliğinde" açıklamalarda bulunduğunu savundu.

"BOLUSPOR'U HEDEF ALMIŞTIR"

"Burç Baysal’ın, sırf kendi başarısızlığını gölgelemek niyetiyle yapmış olduğu bu mesnetsiz ve sınırları aşan açıklamalarını Boluspor üzerinden gündem yaratma çabası olarak yorumluyoruz." değerlendirmesinde bulunan Abak, "Adı geçen kişi, kamuoyunda farklı bir algı yaratmak ve başarısızlığına mazeret üretmek adına Boluspor’u hedef almıştır. Oysa Boluspor’un yolu, masa başında değil, sahada çizilir. Şanlı mazimizde ne şaibe vardır ne de lekelenmiş bir sayfa. Boluspor, alın teriyle mücadele eder, başarısını iftiralarla değil, son düdüğe kadar verdiği emek ve mücadele ile kazanır." ifadelerini kullandı.

"BOLUSPOR KONUŞMASI GERKEN YERDE, SAHADA KONUŞUR"

Abak, Boluspor'un Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: