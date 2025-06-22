Boluspor, birlik ve destek çağrısı yaptı

1. Lig ekiplerinden Boluspor'un yönetim kurulu, verecekleri destekle taraftarların kulübün yanında durması yönünde çağrıda bulundu.

Yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, göreve gelişlerinin üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen bazı çevrelerce ortaya atılan ithamların ve olumsuz tutumların, kulübün birlik ve beraberliğine zarar verdiği kaydedildi.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BOLUSPOR SEVDALILARININ KULÜBÜMÜZÜN YANINDA DURMASI VE DESTEĞİNİ HİSSETİRMESİDİR"

Kulübün menfaatlerini ön planda tutarak, iç yapılanma ile teknik direktör konusu başta olmak üzere birçok alanda kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: