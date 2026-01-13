Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır!

- Trabzonspor, İstanbulspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Türkiye Kupası 2. haftasında 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, İstanbulspor karşılaşmasının son çalışmasını gerçekleştirdi.
KAMP KADROSU
Antrenmanın ardından açıklanan 20 kişilik kadroda Savic, Mustafa Eskihellaç, Baniya, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Oulai ve Onuachu yer almadı.
Yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra altyapıdan Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu ve Oğuzhan Ertem kadroya dahil edildi.
TRABZONSPOR, İSTANBULSPOR DEPLASMANINDA
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.