Boluspor, Sakaryaspor karşısında 4 golle güldü

Boluspor, 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 21:24
1. Lig'de 4. hafta maçında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Boluspor oldu.

BOLUSPOR 4 GOLLE KAZANDI

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 24, 28 ve 81. dakikada Florent Hasani, 90. dakikada Martin Boakye kaydetti.

Sakaryaspor'un tek golü 30. dakikada Burak Çoban'dan geldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu galibiyetin ardından Boluspor puanını 7'ye yükseltti. Sakaryaspor 4 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Sakaryaspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Boluspor, Manisa FK'yı ağırlayacak.

