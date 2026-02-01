Abone ol: Google News

Boluspor, Sakaryaspor'u iki golle geçti

Boluspor, 1. Lig'in 23. haftasında evinde Sakaryaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 17:58
  • Boluspor, 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor'u 2-0 yendi.
  • Golleri 61. dakikada Doğancan Davas ve 90. dakikada Devran Şenyurt attı.
  • Bu sonuçla Boluspor 35 puana ulaşırken, Sakaryaspor 23 puanda kaldı.

1.Lig'in 23 hafta maçında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Doğancan Davas ile 90. dakikada Devran Şenyurt attı.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 35 yaptı. Sakaryaspor, 23 puanda kaldı.

1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

