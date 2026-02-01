Boluspor, Sakaryaspor'u iki golle geçti

- Boluspor, 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor'u 2-0 yendi.
- Golleri 61. dakikada Doğancan Davas ve 90. dakikada Devran Şenyurt attı.
- Bu sonuçla Boluspor 35 puana ulaşırken, Sakaryaspor 23 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1.Lig'in 23 hafta maçında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Doğancan Davas ile 90. dakikada Devran Şenyurt attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 35 yaptı. Sakaryaspor, 23 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yı konuk edecek.