Boluspor'da Erdal Güneş dönemi başladı

1. Lig takımı Boluspor, teknik direktörlük görevine Erdal Güneş'i getirdiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 18:49
  • Boluspor, teknik direktörlük görevine Erdal Güneş'i getirdi.
  • Güneş ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma yapıldı.
  • Daha önce Gaziantep FK'da ve 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda görev aldı.

1. Lig'de mücadele eden Boluspor'da teknik direktörlük görevine Erdal Güneş getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Erdal Güneş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

ERDAL GÜNEŞ'İN KARİYERİ

Gaziantep FK bünyesinde yardımcı antrenör olarak çalışan Güneş, Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında A Takım seviyesinde teknik ekipte yer aldı.

Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım düzeyinde de görev yapan Erdal Güneş, Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırdı.

