Boluspor'dan Bodrum FK'ya karşı net galibiyet

- Boluspor, 1. Lig'in 12. haftasında evinde Bodrum FK'yı 3-0 yendi.
- Bodrum FK, Berşan Yavuzay'ın kırmızı kart gördüğü maçta 5 maçlık galibiyet serisini kaybetti.
- Bu sonuçla Boluspor, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken Bodrum FK liderliğini sürdürdü.
1.Lig'in 12. hafta maçında Boluspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Boluspor, 3-0'lık skorla kazandı.
BOLUSPOR 3 GOLLE GÜLDÜ
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri; 39. dakikada Doğancan Davas, 75. dakikada Ibrahim Rasheed ve 89. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.
Bodrum FK'da Berşan Yavuzay, 25. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
SERİ SONA ERDİ
Burhan Eşer yönetimindeki Bodrum FK'nın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve ligde 2. mağlubiyetini yaşadı.
Öte yandan Boluspor ise 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bu sonucun ardından Bodrum FK, 24 puanda liderlik koltuğunda kalmaya devam etti. Boluspor, puanını 17'ye yükseltti.
SIRADAKİ MAÇLAR
1.Lig'in gelecek haftasında Bodrum FK, İstanbulspor'u konuk edecek. Boluspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.