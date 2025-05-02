Bonservisine 8 milyon euro verilmişti! Galatasaray, Carlos Cuesta ile vedalaşıyor

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı savunmacıdan beklediği performansı alamadı.

Bonservisine 8 milyon euro ödenen ve 3.5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu için ayrılık çanları çalıyor.

YOLLAR AYRILACAK

HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray yabancı kontenjanında yer açmak hem de futbolcunun performansından memnun kalınmaması nedeniyle Cuesta ile yolları ayırmayı planlıyor.

26 yaşındaki stoperin, yaz transfer döneminde takımdan gönderilmesinin hedeflendiği iddia edildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçın son 10 dakikasında oyuna dahil olan Cuesta, performansıyla eleştiri oklarının hedefine olmuştu.

Teknik direktör Okan Buruk, Kolombiyalı savunmacıya o karşılaşmadan bu yana Süper Lig'de forma şansı vermemişti. Galatasaray formasıyla toplam 7 maça çıkan Cuesta, 446 dakika sahada kaldı.