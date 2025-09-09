Botond Balogh: Süper Lig'i Sallai’ye sordum

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.

Tedavisi süren Ahmet Oğuz, milli takımlarından henüz dönmeyen Dijksteel ve Show’un olmadığı antrenmanda yeni transfer Botond Balogh ise yer aldı.

Balogh, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İTALYA LİGİ DÜNYANIN EN İYİ LİGLERİNDEN BİRİ"

İtalya Serie A'da keyifli bir süreç geçirdiğini belirten 23 yaşındaki stoper, şunları dedi:

İtalya ligi dünyanın en iyi liglerinden biri. 6 yıl Serie A'da oynamak benim için çok büyük bir keyif oldu. Buranın nasıl bir lig olduğunu, gelmeden önce Türkiye'de oynayan arkadaşlarıma da sordum. Galatasaray’da oynayan arkadaşım Sallai’ye de sordum. Onlar buranın iyi, tempolu bir lig olduğunu ve hayatta herkesin bir kere buradaki lig ortamını tecrübe etmesi gerektiğini söylediler. 3-4 gündür buradayım. Beni çok sıcak karşıladılar. Hep iyi davrandılar. Bu sezon için ana hedefim takıma elimden geldiğince yardım etmek. Taraftarımız için de şunu söyleyebilirim; belki bu konuda eleştirilebilirim ama sahada yüzde 120’mi vereceğim ve onlar için elinden geleni yapmaya devam edeceğim.