Brezilya'da yeşil sahada uyuşturucu operasyonu: Hakem maç sırasında gözaltına alındı

Brezilya'da oynanan futbol karşılaşmasında, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Amatör ligde oynanan bir maçta görev yapan 38 yaşındaki hakem Ederson Carlos da Silva, sahada maçı yönettiği esnada polis tarafından tutuklandı.

Kurşun geçirmez yelekli sivil polisler, maç devam ederken sahaya girerek hakemi gözaltına aldı.

POLİSLER MAÇ DEVAM EDERKEN SAHAYA GİRDİ: HAKEM GÖZALTINA ALINDI

Şaşkın oyuncular ve taraftarlar yaşananları anlamakta güçlük çekti.

Sao Paulo polis şefi Glaucus Silva'nın yaptığı açıklamada, Silva'nın sosyal medyada oldukça aktif olduğunu ve bu nedenle takibe alındığını belirtti.

Polis şefi Silva, "Kendisinin sosyal yaşamı çok hareketliydi, bu yüzden zaten radarımızdaydı" dedi.

HAKKINDA NELER ÇIKTI NELER

Kasım 2024'te Sao Paulo'da 450 kilo kokain taşıyan bir kamyonun durdurulmasıyla başlayan soruşturma, uyuşturucu şebekesinin peşine düşülmesine neden oldu.

Aracın sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındıktan sonra, örgütün lojistik sorumlusunun da Silva olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTÜN LOJİSTİK SORUMLUSU OLDUĞU BELİRLENDİ

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürü Eduardo Lima, Silva'nın kiralanan evleri depo olarak kullandığını ve dağıtımı bu şekilde organize ettiğini belirtti.

Lima, "Kayıtlarında sadece bir şirkette ustabaşı olarak çalıştığı bilgisi vardı. Hakemlik yaptığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamamıştık." dedi.

Yetkililer, operasyonda Silva dışında 6 kişinin daha arandığını duyurdu. Gözaltına alınan hakemin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.