Bruno Genesio'dan Berke Özer için açıklama geldi

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, A Milli Takım kampından ayrılmasıyla gündem olan Berke Özer hakkında konuştu. Genesio, "Berke Özer ile sadece duyduklarıma ya da okuduklarıma güvenmemek için konuştum. Bana neler olduğunu açıkladı" dedi.

Yayınlama Tarihi: 17.10.2025 16:19
  • Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Berke Özer'in milli takım kampını izinsiz terk etmesi konusunu oyuncuyla konuştuğunu ve herhangi bir problemin olmadığını belirtti.
  • Özer'in gelecekte ne olacağına dair kesin bir şey söylemeyen Genesio, oyuncusunun takıma döndüğünü ve oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
  • Berke Özer'in milli takımda nasıl bir yaptırım alacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 3. ve 4. maçlarında Bulgaristan ile Gürcistan'la karşılaşmıştı.

Ay-yıldızlılar; Bulgaristan'ı 6-1, Gürcistan'ı ise 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası play-off'u için büyük avantaj elde etmişti.

İlk olarak oynanan Bulgaristan maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak milli takım kampını terk ettiği açıklanmıştı.

HOCASI KONUŞTU: HERHANGİ BİR PROBLEMİ YOK 

Milli aranın sona ermesi ve futbolcuların kulüplerine dönmesinin ardından Özer'in takımı Lille cephesinden de açıklama geldi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio, Berke Özer ile görüştüğünü ve oyuncunun herhangi bir problemi olmadığını söyledi.

"BERKE NELER OLDUĞUNU AÇIKLADI"

Öğrencisiyle konunun perde arkasını konuştuğunu aktaran Genesio, "Berke Özer ile sadece duyduklarıma ya da okuduklarıma güvenmemek için konuştum. Bana neler olduğunu açıkladı. Gelecekte ne olacağını hiç bilmiyorum. Takıma geri döndü, pazar günü oynamaya hazır." dedi.

Öte yandan Berke Özer'in A Milli Takım'da nasıl bir yaptırım alacağı ise henüz netleşmedi.

