Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Lage, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili soruyu da yanıtladı.

Benfica'nın hafta sonunda ligde oynadığı Tondela maçının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun sinirli halleri, Portekiz basınında gündem olmuştu.

"KEREM'İN YÜZÜ GÜLÜYOR VE TAKIMINI DESTEKLEDİ"

Lage, konuyla ilgili net ifadeler kullanarak son noktayı koydu.

Kerem Aktürkoğlu'nun antrenmanda moralinin yüksek olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Lage, "Aktürkoğlu bir yana herkesin morali çok iyi. Türk gazetecilerin de antrenmana geldiklerinde Kerem'in onlara el salladığını gördünüz. Tondela maçından moralsiz şekilde ayrıldığını söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK İYİ FUTBOLCULARI VAR"

Türk gazetecilerin Fenerbahçe ile ilgili sorusu üzerine cevap veren Portekizli hoca, "Çok iyi futbolcuları var ve agresif bir ekip. Özellikle defansif anlamda. İki santrforuyla da oyunu kontrol ettiklerini söyleyebiliriz. Organize hücumlarda çapraz paslarla da dikkat çekiyor. Tabii onların kaliteli olmasının bizi yıldıracağını düşünmeyin. Maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz." dedi.

"FENERBAHÇE DE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI"

Lage, son olarak ise şunları söyledi: