Bülent Uygun'dan Fenerbahçe sitemi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışları sürüyor.

İsmail Kartal, Roger Schmidt, Vincenzo Montella, Luciano Spalletti gibi isimlerin son dönemde öne çıktığı görüldü.

Sarı-lacivertli yönetim yeni hoca arayışında dikkatli davranırken Bülent Uygun'dan ses getiren bir çıkış geldi.

FENERBAHÇE'YLE ADININ ANILMAMASINA SİTEM ETTİ

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenör Uygun, sarı-lacivertli ekipte çalışmak istediği yönünde bir açıklama yaptı.

Sky Spor ekranlarında konuşan Uygun, adı geçen antrenörler arasında olmamasına sitem ederek antrenman bilimi üzerine kitap yazdığını da belirtti.

"ANTRENMAN BİLİMİ ÜZERİNE KİTABIMIZI DA YAZDIK"

Bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörüm olursa şampiyon olabileceğini de sözlerine ekleyen Bülent Uygun, şunları söyledi: