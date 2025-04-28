Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, geçtiğimiz günlerde yaşadığı evlat acısıyla sarsıldı.
Senelerce diyabet hastalığıyla savaşan Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Sakarya'da düzenlenen cenaze töreninde Bülent Uygun, gözyaşlarına boğuldu.
EVLADINI KAYBETTİ...
Kızının ölüm haberini Antalya’da katıldığı bir program sırasında öğrenen Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk’ın rahmetine kavuştu." ifadelerini kullanmıştı.
Cenazenin ardından sosyal medyadan kızına veda eden Bülent Uygun, duygusal bir paylaşım yaptı.
PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI: DÜNYADAKİ YAŞAMA SEVİNCİM, KIZIM...
Tarifi imkansız bir acı içinde olduğu belirten Uygun, kaybettiği kızının kalbinin en güzel köşesinde yer aldığını söyledi.
Uygun'un duygulandıran ifadeleri şu şekilde:
"Tarifi imkansız bir acı içindeyim, kalbimi alıp gitti prensesim. Kanatlandı benim güzel meleğim. Bu fani dünyada en sevdiğimize emanet ettim. Hayatta çok şeyler istemişizdir Allah'ım senden isteğim, dünyadaki yaşam sevincim kızımı Tude Almina'mı cennet bahçelerinde sana emanet ettim. Nur içinde uyu benim güzel kızım, kalbimin en güzel köşesindesin benim bebeğim.''
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