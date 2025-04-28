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Haber Merkezi

Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, geçtiğimiz günlerde yaşadığı evlat acısıyla sarsıldı.

Senelerce diyabet hastalığıyla savaşan Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Sakarya'da düzenlenen cenaze töreninde Bülent Uygun, gözyaşlarına boğuldu.

EVLADINI KAYBETTİ...

Kızının ölüm haberini Antalya’da katıldığı bir program sırasında öğrenen Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk’ın rahmetine kavuştu." ifadelerini kullanmıştı.

Cenazenin ardından sosyal medyadan kızına veda eden Bülent Uygun, duygusal bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI: DÜNYADAKİ YAŞAMA SEVİNCİM, KIZIM...

Tarifi imkansız bir acı içinde olduğu belirten Uygun, kaybettiği kızının kalbinin en güzel köşesinde yer aldığını söyledi.

Uygun'un duygulandıran ifadeleri şu şekilde: