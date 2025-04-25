Uzun süredir diyabet hastalığıyla mücadele eden teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'dan kötü haber geldi.

Almina Tude yaşam savaşını kaybetti.

Bülent Uygun’un hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun'un yakın zamanda babası hakkında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

BABASI HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ DUYGULANDIRDI

Bülent Uygun hakkında duygu dolu ifadeler kullanan Almina Tude Uygun, babasının ilk kramponunu dövme yaptırdığını söylemişti.

Yine Almina Tude, Bülent Uygun'un harika bir baba olduğunu da sözlerine ekleyerek geçtiğimiz yaz ayında yaşadığı rahatsızlıkla ilgili bir detayı paylaşmıştı.

Almina Tude Uygun, komadayken babasının sevgisi ve sesinin kendisini hayata bağladığını belirtmişti.

"ONUN SEVGİSİ VE SESİ BENİ HAYATA BAĞLADI"

İşte o duygusal ifadeler;

Benim babam eski bir futbolcu. Göğsümdeki dövmede babamın ilk kramponu var. İnanılmaz iyi bir baba. Alma, verme dengesi de çok iyi. Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba. Ben ağustos ayında komaya girdim ve babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Şeker komasına girmiştim. Onun sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Bence sevgililer günü değil sevdiğiniz insanların olduğu her gün sevgililer günü olabilir.