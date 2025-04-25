Bülent Uygun'un acı günü: Kızı yaşamını yitirdi

Haber Merkezi
Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktörü Bülent Uygun, evlat acısıyla sarsıldı...
Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.
KIZINI KAYBETTİ...
Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Öte yandan Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.
CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK
Cenaze törenine, spor camiasından birçok ismin yanı sıra futbolcular ve Uygun ailesine yakın isimlerin katılması bekleniyor.
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