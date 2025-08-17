Burhan Eşer: Berabere kaldığımız için üzgünüz

1. Lig’in 2. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, açıklamalarda bulundu.

"BENCE ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

Eşer, şu şekilde konuştu:

Bence çok keyifli bir maç oldu. Tempolu bir maç oldu. Maçın ilk 20 dakikasında oyun istediğimiz gibi gitti. Golü attıktan sonra biraz bocaladık. İkinci yarıya aslında iyi başladık. Beklenmedik bir şekilde gol yedik. Maçı kazanmak için değişiklikler yaptık ama golü bulamadık. Sivasspor geçen maça daha organize bir takımdı. Sivas deplasmanı her zaman zor bir deplasmandır. Berabere kaldığımız için üzgünüz. Çalıştığımız şekilde golü bulmamız bizim için çok önemliydi. Sivasspor benim için değerli bir kulüptür ve Sivasspor’a başarılar diliyorum.