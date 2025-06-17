Bursaspor'da iki iç transfer bitirildi
İHA

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısından yetişen iki genç futbolcusuyla yola devam etme kararı aldı.

Yeşil-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcular Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yenilendiğini resmen açıkladı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcularımız Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yenilenmiştir. Oyuncularımıza formamız altında başarılar dileriz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
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