Bursaspor'da iki iç transfer bitirildi

İHA
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısından yetişen iki genç futbolcusuyla yola devam etme kararı aldı.
Yeşil-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcular Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yenilendiğini resmen açıkladı.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcularımız Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yenilenmiştir. Oyuncularımıza formamız altında başarılar dileriz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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