Bursaspor'da Tahir Babaoğlu ile yollar ayrıldı

İHA
Bursaspor, 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Tahir Babaoğlu'na, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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