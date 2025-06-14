Bursaspor'da Tahir Babaoğlu ile yollar ayrıldı

Bursaspor, 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Tahir Babaoğlu'na, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.