Liverpool, Bournemouth'a kaybetti

- Liverpool, Premier Lig'in 23. haftasında Bournemouth'a 3-2 yenildi.
- Maçta Bournemouth'un gollerini Evanilson, Alejandro Jimenez ve Amine Adli kaydetti.
- Liverpool'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, puanı 36'da kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 23. hafta maçında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
LIVERPOOL, SON DAKİKADA KAYBETTİ
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Evanilson, 33. dakikada Alejandro Jimenez ve 90+5. dakikada Amine Adli kaydetti.
Liverpool'un gollerini ise, 45. dakikada Virgil Van Dijk ile 80. dakikada Dominik Szoboszlai attı.
HASRET 5 MAÇA ÇIKTI
Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un ligde galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Liverpool 36 puanda kaldı. Bournemouth, 27 puana yükseldi.
Premier Lig'in bir sonraki maçında Liverpool, Newcastle United'ı konuk edecek. Bournemouth, Wolverhampton deplasmanına gidecek.