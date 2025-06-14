Bursaspor'da Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin'le vedalaşıldı

İHA

Bursaspor, şampiyon kadronun iki genç oyuncusu Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin ile yollar resmen ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı forma ile 9 resmi maça çıkan Vefa Temel, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla oyuncuya teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRLER VEFA"

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Teşekkürler Vefa. Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Vefa Temel’e, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

"TEŞEKKÜRLER BERKAN"

Berkan Mahmut Keskin de yeşil-beyazlı formayla 9 karşılaşmaya çıkarken, 1 asistlik katkıda bulundu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: