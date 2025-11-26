Cadu: Fenerbahçe’nin gücünün farkındayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Ferencvaros’ta Brezilyalı oyuncu Cadu, Chobani Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI OYNAMAK ÖZEL Bİ MOTİVASYON"

Cadu, Fenerbahçe ile karşılaşacak olmanın kendileri için heyecan verici olduğunu belirterek, “Her futbolcunun hayali böyle büyük bir takımla oynamaktır” dedi.

"SON YENİLGİDEN DERS ÇIKARDIK"

Ligde Nyiregyhaza karşısında aldıkları mağlubiyete değinen Cadu, “Bu kayıp moralimizi bozdu ama hatalarımızın farkındayız. Üzerinde çalıştık ve aynı hataları tekrarlamayacağımızdan eminiz” ifadelerini kullandı.

"HÜCUMDA HAZIRIZ"

Fenerbahçe’nin gücünün farkında olduklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hücum konusunda hazırlıklıyız. Fenerbahçe çok büyük bir takım, bunu hepimiz biliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.