Çağdaş Atan: Ayağa kalkmak zorundayız

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"DAHA GÜÇLÜ BİR KONYASPOR İZLETECEĞİZ"

Atan, "Bu maçı tecrübemizle sahada olan oyuncularla çok rahat bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Çok kolay ve ucuz bir gol yedik. Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız. Salı günü bir kupa maçımız var. Oradan bir başlangıç yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Bir ara dönemi olacak. Kamp geçireceğiz. Aramıza katılabilirse yeni oyuncular katılacak ve daha güçlü bir Konyaspor izleteceğiz" diye konuştu.