Çağdaş Atan'dan sosyal medya sorusuna sert yanıt: Haddinizi bilin

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında kendisine sorulan bir soruya tepki gösterdi.

Bir basın mensubu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Çağdaş Atan'a, "Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatıverin gitsin, bakmayın. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın" şeklinde soru yöneltti.

"BİRAZ HADDİNİZİ BİLİN BENCE"

Oldukça sinirlendiği görülen Çağdaş Atan'ın cevabı ise şöyle oldu:

Sen soru mu sordun yoksa fırça mı attın bana anlamadım ben. Biraz haddinizi bilin bence. Soru sorarsanız burada her soruya cevap vermeye çalışıyorum.



Attığımız ilk gole bakarsan nasıl çalıştığımızı, ortadan mı kenarlardan mı geldiğimizi çok rahat görebilirsiniz ama bence onu görmek istemiyor gibi hareket ediyorsunuz bazen.



Sosyal medyayı ben takip etmiyorum. Sosyal medyaya takılı değilim. Ben sadece taraftarımı tribünde görmek istiyorum.

"ÇOK YANLIŞ YERDESİNİZ"