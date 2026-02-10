Cagliari cephesinden Semih Kılıçsoy açıklaması: Değeri 40 milyon euro olur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş’tan sezon başında Cagliari’ye kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalya’da ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan milli yıldızımız, Cagliari'yi adeta kendine hayran bıraktı.

Son olarak Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, Beşiktaş’tan 1 milyon euroya kiraladıkları Semih Kılıçsoy’a övgüler yağdırarak,12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmalarının şart olduğunu söyledi.

"SEMİH'İ ALMAZSAK DELİLİK OLUR"

Sky Sport İtalia’ya konuşan Angelozzi, “Semih çok büyük bir yetenek. Avrupa’da birçok kulüp onu takip ediyor. Onu nasıl satın almayalım? Almazsak delilik olur. Çok etkileyici goller attı. Bu şekilde devam ederse değeri 40 milyon euroya ulaşabilir.” diye konuştu.

Bu arada Semih Kılıçsoy’lu Cagliari, dün deplasmanda Zeki Çelik’li Roma’ya 2-0 yenildi.

Maçta Semih 73 dakika sahada kalırken, Zeki 90 dakika oynadı.

BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO

Öte yandan milli golcü Semih Kılıçsoy, yaz aylarında 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile transfer edildi.

Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus maddesi bulunurken, Beşiktaş'ın oyuncunun ilerideki satışından yüzde 10 pay alma hakkı da yer alıyor.