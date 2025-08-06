Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un İtalyanca ile imtihanı İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, İtalyan taraftarlarla düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Taraftarları İtalyanca selamlayan Semih'in heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.