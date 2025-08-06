Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un İtalyanca ile imtihanı

Beşiktaş'ta genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.
İtalya'ya giden Kılıçsoy, Cagliari'ye katıldı.
Yeni kulübüyle ilk antrenmanına da çıkan Semih, Cagliari'nin düzenlediği bir etkinlikte İtalyan taraftarlarla buluştu.
TARAFTARLARLA BULUŞTU: İLK KEZ İTALYANCA KONUŞTU
Etkinlikte görev alan sunucu mikrofonu Semih'e uzattı.
Mikrofonu eline alan Semih, İtalyanca ilk sözlerini söyledi.
Semih Kılıçsoy'un, "Merhaba, Forza Cagliari ve teşekkürler" dediği duyuldu.
Yeni taraftarların önünde ilk kez İtalyanca konuşan Semih Kılıçsoy'un heyecanlı halleri böyle görüntülendi.