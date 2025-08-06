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Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un İtalyanca ile imtihanı

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, İtalyan taraftarlarla düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Taraftarları İtalyanca selamlayan Semih'in heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 11:14

Beşiktaş'ta genç yıldızı Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.

İtalya'ya giden Kılıçsoy, Cagliari'ye katıldı.

Yeni kulübüyle ilk antrenmanına da çıkan Semih, Cagliari'nin düzenlediği bir etkinlikte İtalyan taraftarlarla buluştu.

TARAFTARLARLA BULUŞTU: İLK KEZ İTALYANCA KONUŞTU

Etkinlikte görev alan sunucu mikrofonu Semih'e uzattı.

Mikrofonu eline alan Semih, İtalyanca ilk sözlerini söyledi.

Semih Kılıçsoy'un, "Merhaba, Forza Cagliari ve teşekkürler" dediği duyuldu.

Yeni taraftarların önünde ilk kez İtalyanca konuşan Semih Kılıçsoy'un heyecanlı halleri böyle görüntülendi.

Eshspor Haberleri