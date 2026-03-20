Vitor Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, Aral Şimşir'in formasını giydiği Midtjylland'ı penaltılarda 3-0 yenerek rakibini eledi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Danimarka takımı Midtjylland ile karşı karşıya geldi.
MCH Arena'da oynanan mücadeleyi Nottingham Forest, penaltılarda 3-0'lık skorla kazandı.
FOREST ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI
Bir önceki turda temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest, 40. dakikada Nicolas Dominguez ve 52. dakikada Ryan Yates'in golleriyle 2-0 öne geçti.
Midtjylland, 69. dakikada Erlic'in golüyle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşma 2-1'lik sonuçla uzatmalara giderken, 120 dakika sonunda toplam skorda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine gol izni vermeyen Nottingham Forest, 3-0'lık üstünlükle maçı kazandı.
PENALTI KAÇIRDI
Midtjylland forması giyen milli oyuncumuz Aral Şimşir, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 47. dakikada oyuna dahil oldu.
23 yaşındaki Aral, seri penaltılarda kullandığı atışta golü bulamadı.
FOREST, PORTO'YLA EŞLEŞTİ
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Forest'ın rakibi, Stuttgart'ı eleyen Porto oldu.