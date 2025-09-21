Can Uzun'un golü yetmedi! Union Berlin, Eintracht Frankfurt'u yendi

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Union Berlin'i ağırladı.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçı konuk ekip 4-3 kazandı.

BERLIN, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Maçın 9. dakikasında Union Berlin, Ilyas Ansah ile 1-0 öne geçti.

Union Berlin, 32. dakikada Oliver Burke'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi 45+3'te Nathaniel Brown ile durumu 2-1 yaptı ve ilk yarının skorunu belirledi.

CAN UZUN SAHNEYE ÇIKTI AMA YETMEDİ

Konuk ekipte Oliver Burke 53. ve 56. dakikalarda tekrar sahneye çıkarak takımını 4-1 öne geçirdi.

Frankfurt'ta milli futbolcumu Can Uzun 80. dakikada ağları havalandırdı ve farkı ikiye indirdi.

Ev sahibinde Jonathan Burkardt 87. dakikada penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu tayin etti.

Maçın 89. dakikada Union Berlin Teknik Direktörü Steffen Baumgart kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Maçta başka gol olmadı ve Union Berlin, Eintracht Frankfurt'ı 4-3 mağlup etti.

CAN 90 DAKİKA OYNADI

Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun maçın tamamında sahada kaldı.

Union Berlin'de ise sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Derrick Köhn maça ilk 11'de başladı ve 90+3'te oyundan alındı.

SON DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Frankfurt, averaj avantajıyla 6 puanla 6. sırada yer alırken, Union Berlin ise 6 puanla 9. sırada yer aldı.