Carlos Cuesta, Vasco da Gama'da kaldı

Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın sözleşmesindeki +1 yıl kiralama opsiyonunu kullanarak 26 yaşındaki stoperle 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli yeni sözleşme imzaladığını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 14:01
Carlos Cuesta, Vasco da Gama'da kaldı
  • Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama'daki sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.
  • Galatasaray, bu uzatma karşılığında 1.5 milyon euro aldı.
  • Brezilya kulübü, +1 yıl kiralama opsiyonunu kullandı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, Brezilya ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kolombiyalı savunmacı için önemli bir karar alındı.

Brezilya temsilcisi, Carlos Cuesta'nın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık kiralama opsiyonunu devreye soktu.

KİRALAMA OPSİYONUNU KULLANDILAR

Bu gelişmeyle birlikte 26 yaşındaki stoperin Vasco da Gama'daki sözleşmesi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Vasco da Gama, opsiyonun kullanıldığını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirirken, anlaşma kapsamında Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yaptı. 

