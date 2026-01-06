Carlos Cuesta, Vasco da Gama'da kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, Brezilya ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kolombiyalı savunmacı için önemli bir karar alındı.

Brezilya temsilcisi, Carlos Cuesta'nın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık kiralama opsiyonunu devreye soktu.

KİRALAMA OPSİYONUNU KULLANDILAR

Bu gelişmeyle birlikte 26 yaşındaki stoperin Vasco da Gama'daki sözleşmesi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Vasco da Gama, opsiyonun kullanıldığını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirirken, anlaşma kapsamında Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yaptı.