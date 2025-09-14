Cengiz Ünder, Beşiktaş'a galibiyeti getirdi: Sergen Yalçın'ın sözleri hatırlandı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında ise tempo yükseldi. 71. dakikada sol taraftan pasla kullanılan kornerde Deniz Türüç’ün yaptığı ortada penaltı noktası sağında Shomurodov’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

Sadece 3 dakika sonra ise sahneye yeni transfer El Bilal Toure çıktı.

CENGİZ UZATMALARDA EŞİTLİĞİ BOZDU

Cerny'nin topukla verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye sert bir vuruş yana Toure, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skora denge getirdi.

Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise ceza yayı sol tarafından Demir Ege Tıknaz’ın yaptığı ortada arka direkte 73 dakikada oyuna giren Cengiz Ünder kafayla topu ağlara yolladı ve ilk maçında Beşiktaş'a 3 puanı getirdi.

Bu golle birlikte ise akıllar Sergen Yalçın'ın yorumcu olduğu dönemdeki sözlerine gitti.

YALÇIN'IN O SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu devralan Yalçın'ın ısrarı doğrultusunda Cengiz Ünder, Fenerbahçe’den kiralık olarak renklere bağlandı.

Tecrübeli teknik adam, yorumcu olarak katıldığı bir televizyon programında Cengiz Ünder hakkında “Cengiz’i ver bana, bir ayda bu ligin yıldızı yaparım. Çok uzun sürmez, bir ayda yaparım. Ozan Tufan’ı nasıl yaptıysam, Cengiz’i de yaparım. Bazı oyuncular antrenör ister. Bu oyuncuları kullanmayı bileceksin. Ben Ozan’la her gün 2-3 saat muhabbet ediyordum. Teknik direktörüm işi oyunculardan performans almaktır." diye konuşmuştu.

'SERGEN HOCA BANA İNANIYOR' DEMİŞTİ

Sergen Yalçın'ın bu sözleri üzerine Cengiz Ünder ise imzayı atmasının ardından "Sergen Yalçın'a öncelikle çok teşekkür ederim. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Ben de bu tarz hocalarla olduğum zaman kendimi daha farklı hissediyorum. Daha güvende hissediyorum. Çünkü bana sorumluluk veriyor. Oyun içinde sürekli ne yapmam gerektiğiyle ilgili daha serbest bırakınca daha farklı bir oyuncu haline dönüşüyorsun. Sergen hocaya bu konuda çok teşekkür ederim. Benimle geldiğimden beri konuşuyor. Kendimi de güvende hissediyorum bu konuda." ifadelerini kullanmıştı.

"MAÇTAN ÖNCE ODASINA ÇAĞIRDI"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Ünder, Sergen Yalçın ile ilgili gelen soruya yanıt verirken, duygularını şu sözlerle tarif etti: