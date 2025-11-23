Abone ol: Google News

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta 4. golünü attı

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, Samsunspor ağlarına attığı golle siyah-beyazlı formayla 4. kez gol sevinci yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 19:31
  • Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
  • Cengiz Ünder, 4. golünü Samsunspor'a attı.
  • Ünder, 70. dakikada oyundan çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

57. dakikada siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Cengiz Ünder, 4. kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 9 maçta Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ağlarını sarstı.

70 DAKİKA OYNADI

Cengiz Ünder, 70. dakikada yerini Jota Silva’ya bıraktı.

