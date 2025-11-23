Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta 4. golünü attı

- Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Cengiz Ünder, 4. golünü Samsunspor'a attı.
- Ünder, 70. dakikada oyundan çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
57. dakikada siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Cengiz Ünder, 4. kez gol sevinci yaşadı.
Ligde 9 maçta Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ağlarını sarstı.
70 DAKİKA OYNADI
Cengiz Ünder, 70. dakikada yerini Jota Silva’ya bıraktı.