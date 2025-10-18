Abone ol: Google News

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta ilk kez 11'de

Cengiz Ünder, Gençlerbirliği maçıyla birlikte Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de sahaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 17:46
Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta ilk kez 11'de
  • Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ilk kez Gençlerbirliği maçında 11'de sahaya çıktı.
  • Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanmıştı.
  • Ünder'in Beşiktaş'ta 1 golü bulunuyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele etti. 

Siyah-beyazlı futbolcu Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de sahaya çıktı.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı.

Cengiz’in Beşiktaş’ta 1 de golü bulunuyor.

FENERBAHÇE FORMASIYLA DA OYNAMIŞTI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla da Başkent temsilcisine karşı mücadele etmişti.

