Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta ilk kez 11'de

- Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ilk kez Gençlerbirliği maçında 11'de sahaya çıktı.
- Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanmıştı.
- Ünder'in Beşiktaş'ta 1 golü bulunuyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele etti.
Siyah-beyazlı futbolcu Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de sahaya çıktı.
Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı.
Cengiz’in Beşiktaş’ta 1 de golü bulunuyor.
FENERBAHÇE FORMASIYLA DA OYNAMIŞTI
Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla da Başkent temsilcisine karşı mücadele etmişti.